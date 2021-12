La definizione e la soluzione di: Cane selvatico dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DINGO

Curiosità : Cane selvatico dell Australia

Il cane canoro della Nuova Guinea o cane delle Highlands della Nuova Guinea è un tipo di cane originario delle Highlands della Nuova Guinea dell'isola ... Significato dingo

dingo1 s. m. adattam. dell’ingl. dingey (v.) o dinghy (pl. -ghi). – 1. Piccola imbarcazione a vela da diporto e da regata, munita di un solo albero con vela aurica e senza fiocco. 2. Battellino a remi o a motore (solitamente fuoribordo) che si trova a bordo di grossi panfili o yacht e serve per nautica. Finestra di approfondimento Tipi di imbarcazione - 1. Antiche: avviso; bireme; bissona; bombarda; brigantino; bucintoro; caracca; caravella; cocca; corvetta; drakar; dromone; feluca; fregata; cacciasommergibili; cacciatorpediniere; caicco; canoa; canotto; cargo; catamarano; chiatta; corazzata; dingo; dragamine; entrobordo; esploratore; ferry-boat o nave da traghetto o Definizione Treccani

