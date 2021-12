La definizione e la soluzione di: Il campanello del cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SONAGLIO

Curiosità : Il campanello del cavallo

giostra dei campanelli/Cavallo Bebè è un singolo di Georgia Lepore e del gruppo I Mini-Mini, pubblicato nel 1979. La giostra dei campanelli è un brano ... Significato sonaglio

sonàglio s. m. dal provenz. ant. sonalh, che continua un lat. volg. *sonaculum, der. di bolla d’aria che resta nel vetro: vetro cristallino nettissimo, cioè che non abbia sonagli né vesciche (Cellini). b. Gioco non precisato, spesso considerato simile alla mosca cieca sonaglio so'na?o s. m. dal provenz. ant. sonalh, che continua un lat. volg. ?sonaculum, der. di sonare 'suonare'. - piccola sfera cava di metallo nella quale è racchiusa una pallina di ferro che, sbattendo contro le pareti, produce un suono argentino non com. bubbolo. Definizione Treccani

