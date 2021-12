La definizione e la soluzione di: Cammina con passo silenzioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GATTO

Curiosità : Cammina con passo silenzioso

di sorpresa alle postazioni nemiche del Passo della Sentinella. Per questi motivi il Reparto venne formato con esperti rocciatori provenienti dal Battaglione ... Significato gatto

gatto s. m. lat. tardo cattus, forse voce celtica. – 1. (f. - ed era usato in ausilio agli arieti veri e proprî dopo che questi avevano aperta la breccia. d. Gatto a nove code, specie di frusta con nove strisce di cuoio, con cui un tempo in CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI gatto s. m. lat. tardo cattus, forse voce celtica. - 1. f. -a zool. animale domestico dei felidi felino, ? fam. micio, nel linguaggio infantile miao. ? Espressioni: per demolizioni o per piantare pali battipalo, berta, maglio. ? pesce gatto zool. gattuccio. ? zampa di gatto scarponcino da escursionismo, dotato di suola in gomma con Definizione Treccani

