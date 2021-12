La definizione e la soluzione di: Camilla __ Bowles, duchessa di Cornovaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARKER

Curiosità : Camilla __ Bowles, duchessa di Cornovaglia

Camilla, duchessa di Cornovaglia (GCVO Camilla Rosemary, nata Shand coniugata Mountbatten-Windsor e in precedenza conosciuta come Parker Bowles; Londra ... Significato parker

Altre definizioni con camilla; bowles; duchessa; cornovaglia; Lo furono, a vita, camilla Ravera e Leo Valiani; camilla __, giornalista; La Parker bowles moglie di Carlo d'Inghilterra; L imperatrice d Austria duchessa di Milano; La Kate duchessa di Cambridge e moglie di William; Cerca nelle Definizioni