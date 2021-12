La definizione e la soluzione di: I calciatori del Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRANATA

Curiosità : I calciatori del Torino

conquista del suo primo scudetto. Libonatti è inoltre tuttora il calciatore straniero ad aver segnato più gol nel Toro. I calciatori del Grande Torino hanno ... Significato granata

granata1 s. f. dall’agg. granato1, per i grani della saggina. – 1. Arnese per spazzare i pavimenti, fatto di più mazzi di saggina o di scopa, legati insieme all’estremità di un bastone (manico); g. doppia, quando i mazzi di saggina sono molti. Come voce dell’uso, è limitata quasi esclusivam. alla ¹ s. f. femm. sost. di granato 'che ha grani', per i grani della saggina, region. - arnese per spazzare i pavimenti, fatto di più mazzi di saggina, legati insieme all'estremità di un bastone ramazza, scopa, sulle imbarcazioni scherz. bionda. ? Espressioni: fig., benedire con la granata bastonare. Definizione Treccani

