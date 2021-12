La definizione e la soluzione di: Il Cage attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NICOLAS

Curiosità : Il Cage attore

Nicolas Cage, pseudonimo di Nicolas Kim Coppola (Long Beach, 7 gennaio 1964), è un attore e produttore cinematografico statunitense. Cage è apparso in ... Significato nicolas

Neologismi (2008) sarkozismo s. m. Il fenomeno sociale e politico suscitato da Nicolas trasformare il viso dolce e affilato di Ségolène Royal in quello duro e inflessibile di Nicolas Sarkozy. «Il segolismo è come il sarkozismo» è la sentenza dei francesi, che sognano sciovinismo s. m. dal fr. chauvinisme, dal nome di Nicolas Chauvin, soldato fr. dell'impero napoleonico il cui nome fu utilizzato in vaudevilles e commedie per rappresentare il tipo del patriota fanatico. - polit. attaccamento alla nazione esclusivo e spesso fanatico: il proverbiale s. dei Definizione Treccani

