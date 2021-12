La definizione e la soluzione di: Il buttare denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPRECO

Curiosità : Il buttare denaro

caso un giocatore dovesse averli per le mani deve buttare le carte sulla tavola e omstrarle a tutti, il giocatore vince e riceve ulteriori 2 puntate per ... Significato spreco

sprèco s. m. der. di sprecare (pl. -chi). – Consumo fatto in quantità eccessiva, o comunque I. Calvino); anche al plur.: non posso vedere certi s.; gli s. vanno eliminati. Locuz. avv. a spreco, in grande quantità, in grande abbondanza: quest’anno di grano ce n’è stato a s 'spr?ko s. m. der. di sprecare pl. -chi. - consumo fatto in quantità eccessiva, non adeguato ai risultati e sim., anche assol.: s. di luce; in questa casa si fa un grande s. scialo, sciupìo, sperpero. dilapidazione, dissipazione. economia, risparmio. ? Locuz. prep.: fam., a spreco in grande quantità: in casa, di libri ne abbiamo a s. fam Definizione Treccani

