Soluzione 7 lettere : DISFARE

Curiosità : Buttare all aria il letto

semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza ... Significato disfare

disfare v. tr. comp. di dis-1 e fare (pres. indic. disfàccio o disfò o disfo, disfài o disfi, disfà o disfa, disfacciamo o disfiamo, disfate, disfanno o dìsfano; pres. cong. disfàccia o disfi, disfacciamo o disfiamo, disfacciate o disfiate, CATEGORIA: MILITARIA der. di fare, col pref. dis-¹ pres. indic. disfàccio o disfò o disfo, disfài o disfi, disfà o disfa, disfacciamo o disfiamo, disfate, disfanno o dìsfano; pres. cong. disfàccia solido allo stato liquido: d. il burro a fuoco lento e ? DISCIOGLIERE 2. a. ¦ disfarsi v. intr. pron. 1. a. di materia organica, subire un processo di corruzione: la Definizione Treccani

