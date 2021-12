La definizione e la soluzione di: Se è buono si è già a metà dell opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INIZIO

Curiosità : Se e buono si e gia a meta dell opera

Il buono, il brutto, il cattivo è un film del 1966 diretto da Sergio Leone. Tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza ... Significato inizio

inìzio s. m. dal lat. initium, der. di inire «entrare in; cominciare», comp. della prep. di cominciare, di dare avvio a qualche cosa: l’i. di un lavoro, di un’azione; dare inizio, far cominciare, avviare: dare i. alle trattative; il suo intervento diede i. a un’animata inizio i'nitsjo s. m. dal lat. initium, der. di inire 'entrare in; cominciare'. - 1. atto di cominciare qualcosa: l'i. di un lavoro non com. abbrivo, avviamento, i. del medioevo albori, origini, primordi, lett. scaturigini. ? Locuz. prep.: agli inizi e ? INIZIALMENTE. ? avere inizio avere principio: il film sta per avere i. e Definizione Treccani

Altre definizioni con buono; metà; dell; opera; Chi ne conclude uno buono guadagna; Essere degni di ottenere qualcosa di buono ; Fu detto il Papa buono ; Se è buono ... si rifiuta; Un voto lasciato a metà ; metà peso; Una metà del globo; metà ...del lato; Una Carmen dell a canzone; Proclama i siti Patrimonio dell umanità; Il tempio cubico dell a Mecca; Il caratteristico verso dell a cornacchia; Adopera re, consumare; Un opera zione aritmetica; Sono una nota opera del matematico greco Euclide; La parte finale di un numero di opera ; Cerca nelle Definizioni