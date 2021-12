La definizione e la soluzione di: Le 18 buche in formato ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MINI GOLF

Curiosità : Le 18 buche in formato ridotto

da golf a 27 buche "Golf Club Milano" - Monza Campo da golf a 18 buche "Circolo Golf Villa d'Este" - Montorfano Campo da golf a 18 buche "Golf Club Carimate" ... Significato mini%20golf

minigòlf s. m. dall’ingl. minigolf, comp. di mini- e golf. – Gioco simile al golf, praticato su un percorso costituito da più piste di cemento di ridotte dimensioni con ostacoli di varia natura e difficoltà. Definizione Treccani

Altre definizioni con buche; formato; ridotto; E tutto buche rellato; E tutto buche rellato; Arnesi buche rellati; Diciotto buche ... in piccolo; Il lago formato dalla diga; È formato da tutti gli interpreti d un film; Libro o rivista di piccolo formato ; Un informato re quotidiano; Un formato ridotto di giornali; ridotto male; ridotto costume da bagno; Un indumento intimo molto ridotto ; Cerca nelle Definizioni