La definizione e la soluzione di: Se è bruciante, fa vincere.

Soluzione 6 lettere : SCATTO

Curiosità : Se e bruciante, fa vincere

(100 m, 200 m e staffetta 4×400 m) e 2 di bronzo (salto in lungo e staffetta 4×100 m). Nel 2001 ai Mondiali di Edmonton, la sconfitta bruciante sui 100 m ... Significato scatto

scatto s. m. der. di scattare. – 1. a. da una molla o da un’altra forza; anche, il rumore della molla o del congegno che scatta: lo s. della soneria della sveglia; lo s. del percussore del fucile; s. a vuoto, quando la scatto s. m. der. di scattare. - 1. a. lo scattare di una molla, il liberarsi rapido e improvviso di un congegno tenuto in stato di tensione: lo s. . del percussore del fucile. b. estens. il rumore della molla o del congegno che scatta clic. 2. fot. a. l'azione di apertura istantanea dell'otturatore di un apparecchio Definizione Treccani

