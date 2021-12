La definizione e la soluzione di: Brocca per l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Curiosità : Brocca per l acqua

La Donna con brocca d'acqua è un dipinto a olio su tela (45,7x40,6 cm) di Jan Vermeer. databile al 1664-1665 circa e conservato nel Metropolitan Museum ... Significato caraffa

caraffa s. f. dall’arabo garrafa. – 1. Vaso di vetro panciuto, di misura di capacità per liquidi, in uso a Napoli, col valore di 0,727 litri (60 caraffe equivalevano a 1 barile). ? Dim. caraffétta, caraffina e caraffino m.; accr. caraffóne m. CATEGORIA: UTENSILI caraffa s. f. dall'arabo garrafa. - vaso di vetro panciuto, a collo lungo e larga bocca, con manico, usato spec. per mescere l'acqua a tavola brocca. ? bottiglia, orciolo. Definizione Treccani

