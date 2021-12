La definizione e la soluzione di: Il braccio destro del commissario Montalbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FAZIO

Curiosità : Il braccio destro del commissario Montalbano

fotografo e braccio destro di Laura Storm, e Stefano Sibaldi nel ruolo del commissario di polizia Ferretti. Con la sceneggiatura tipica del romanzo poliziesco ... Significato fazio

Neologismi (2008) Fazio-pensiero loc. s.le m. inv. Le linee programmatiche di Antonio , Corriere della sera, 2 marzo 2006, p. 9, Politica). Composto dal nome proprio (Antonio) Fazio e dal s. m. pensiero. Già attestato nel Corriere della sera del 5 maggio 1993, p Definizione Treccani

