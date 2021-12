La definizione e la soluzione di: I bovini nei graffiti preistorici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : URI

Curiosità : I bovini nei graffiti preistorici

anche rinvenuti graffiti rupestri. La datazione di queste pitture rimane spesso incerta e non di rado dà luogo a polemiche, in quanto i metodi utilizzati ... Significato uri

uri (o urì) s. f. – Adattamento della parola araba al-?ur, «(le fanciulle) dagli occhi neri», che ricorre più volte nel Corano per designare esseri di sesso femminile, amabili compagne dei beati nel paradiso islamico. Definizione Treccani

