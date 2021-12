La definizione e la soluzione di: Borsetta da sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TROUSSE

Curiosità : Borsetta da sera

comprarselo. Una sera si scontra con una ragazza che sta uscendo dalla propria macchina, Claudia, e si ritrova in mano la sua borsetta: la ragazza inizia ... Significato trousse

trousse ‹trus› s. f., fr. der. di trousser «mettere insieme, impacchettare». – 1. Astuccio per contenere oggetti varî destinati a un determinato scopo (i ferri di un chirurgo, l’assortimento di materiali di un fotografo, gli strumenti della manicure, i prodotti per il trucco, le lampadine di CATEGORIA: MODA trousse trus s. f., fr. der. di trousser 'mettere insieme, impacchettare', in ital. invar. - 1. a. contenitore per prodotti e strumenti da toilette beauty-case, nécessaire. b. contenitore per oggetti vari ? astuccio, custodia. 2. abbigl. piccola borsa da donna adatta per la sera Definizione Treccani

