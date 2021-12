La definizione e la soluzione di: Lo è Bill Clinton quando suona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SASSOFONISTA

Curiosità : Lo e Bill Clinton quando suona

Significato sassofonista

sassofonista (meno com. saxofonista) s. m. e f. der. di sassofono (pl. m. -i). – Suonatore di sassofono. Definizione Treccani

