Soluzione 5 lettere : GESSO

Curiosità : Il bianco sulla lavagna

Una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura

gèsso s. m. lat. gypsum, dal gr. ?????. – 1. oggi meno com., della carta patinata (v. patinato). 3. Opera d’arte modellata e riprodotta in gesso: museo dei g.; sala dei g., nelle Accademie di Belle Arti ; copiare dal g.; il g CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA gesso 'd??s:o s. m. lat. gypsum, dal gr. gýpsos. - 1. miner. minerale monoclino, costituito da solfato di calcio biidrato, che si presenta in masse granulari o , modelli, ecc. e, anche, l'opera d'arte riprodotta in gesso ? Espressioni: fig., restare di gesso restare attonito dinanzi a un fatto inatteso allibire, impietrire, restare Definizione Treccani

