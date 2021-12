La definizione e la soluzione di: Ben due furono mondiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUERRE

Curiosità : Ben due furono mondiali

otto anni Ben incontrò Matt Damon (che all'epoca viveva a solo due isolati di distanza). I suoi genitori divorziarono quando aveva 12 anni e Ben e suo fratello ... Significato guerre

à la guerre comme à la guerre ‹a la gèr kòm a la gèr›. – Frase prov. fr. (propr. «alla guerra come alla guerra»), con cui si vuole genericam. significare che ogni situazione va accettata per ciò che essa è, e che bisogna contentarsi delle risorse che sono offerte dalle circostanze. ispanico i'spaniko dal lat. Hispanicus pl. m. -ci. - ¦ agg. della Spagna, spec. di quella antica: le guerre i. lett. ispano, spagnolo. ¦ s. m. f. -a nativo o abitante della Spagna, spec. di quella antica ? ISPANICO agg.. Definizione Treccani

Altre definizioni con furono; mondiali; Vi furono sconfitti i Turchi; furono sudditi dei Trenta tiranni; furono la terza patria di Einstein | Venerdì 26 novembre 2021; furono sudditi di re Carol; Il Kristian discesista vincitore di 13 mondiali ; Senna vinse tre titoli mondiali in quella Uno; L'Italia la sconfisse 4 a 3 ai mondiali del 1970; Le rappresentano le squadre ai tornei mondiali ; Cerca nelle Definizioni