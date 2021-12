La definizione e la soluzione di: Bastoncello di pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRISSINO

Curiosità : Bastoncello di pane

detta desayuno o colación, comprendeva rondelle di pane bianco imburrate e dulce de leche (dolce di latte), spolverato con zucchero bianco; il mate, ... Significato grissino

grissino (ant. gressino) s. m. dal piem. grissìn, ghersìn, o senza sale, talora conditi con olio o burro così da risultare più friabili. In senso fig., come termine di confronto, persona molto magra: quella ragazza è proprio un grissino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ant. gressino s. m. dal piem. grissìn, ghersìn, der. di ghersa 'fila'. - 1. gastron. bastoncino di pane, asciutto e croccante. 2. fig. persona molto magra: quella ragazza è un g. acciuga, stecchino, stecco, stuzzicadenti. scheletro. fam. balena, fam. bolide, fam. bomba CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

