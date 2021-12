La definizione e la soluzione di: Barletta Andria __ , provincia pugliese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Curiosità : Barletta Andria __ , provincia pugliese

La provincia di Barletta-Andria-Trani è situata nella Puglia centro settentrionale e conta 381 194 abitanti. La funzione di capoluogo è condivisa fra tre ... Significato trani

trani s. m. – A Milano o nel Milanese, fino a tempi recenti, bettola, , dal nome del centro pugliese di Trani (in prov. di Bari), che appariva nelle insegne di osterie, da solo o nella locuz. vino di Trani, che indicava anche, genericam., il vino Definizione Treccani

