La definizione e la soluzione di: La barba mai tagliata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTONSA

Curiosità : La barba mai tagliata

del mento"). In altre la barba è indice di invecchiamento, per cui viene regolarmente tagliata. Presso gli antichi popoli la barba, in quanto prerogativa ... Significato intonsa

Definizione Treccani

Altre definizioni con barba; tagliata; barba ra __, famoso successo dei Beach Boys; Schiere di barba ri armati; Sbarba to; Una frotta di barba ri; La capitale europea tagliata in due dal Danubio; Accumulare l'erba tagliata ; La Riviera con tagliata e Viserba; tagliata improvvisamente e nettamente; Cerca nelle Definizioni