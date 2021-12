La definizione e la soluzione di: Azionava il macinino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANOVELLA

Curiosità : Azionava il macinino

Il macinacaffè (detto anche macinino del caffè) è un piccolo utensile domestico che serve a polverizzare i grani del caffè. Le prime importazioni di caffè ... Significato manovella

manovèlla s. f. lat. *manibella, *manubella, der. di punto fisso; nel caso più semplice è costituito da un’asta rigida, detta braccio di manovella, portante alle estremità due mozzi, in uno dei quali è alloggiato il perno o bottone armi Armi da urto - Bastone; catena; clava; frusta; manganello o sfollagente; martello; mazza d’arme; mazza ferrata; mazzafrusto; mazza piombata; mazza snodata; pugno di ferro o tirapugni; scudiscio. , punta, quadrello, verrettone; arcata, parabola, traiettoria; braccio; braccio dentato, manovella, martinetto, raffio; briglia; carrucola o eccentrico; corda o nervo; faretra Definizione Treccani

