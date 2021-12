La definizione e la soluzione di: Si azionano quando piove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : TERGICRISTALLI

Curiosità : Si azionano quando piove

Significato tergicristalli

spàtola s. f. lat. spatula (o spathula), dim. di spatha ceramica per la formatura, ecc. Di aspetto simile sono anche le spatole dei tergicristalli per veicoli, generalmente di gomma o materiale plastico, in cui l’appiattimento si CATEGORIA: CHIRURGIA – ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

