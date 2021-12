La definizione e la soluzione di: Lo è l avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEGALE

Curiosità : Lo e l avvocato

"chiamare a propria difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato". Nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le ... Significato legale

legale agg. e s. m. e f. dal lat. legalis, der. di lex legis «legge». – 1. ’ente stesso in sede sia giudiziaria sia extragiudiziaria. b. Che è applicato a problemi legali: medicina l. (v. medicina); chimica l. o forense (v. forense). 2. agg. Conforme alla legale dal lat. legalis, der. di lex legis 'legge'. - ¦ agg. 1. a. che concerne la legge: consulenza l. forense, giuridico. b. per una varietà di atti amministrativi e giudiziari carta bollata o da bollo; numero legale numero minimo di partecipanti a una seduta e sim., fissato da regolamenti o leggi Definizione Treccani

