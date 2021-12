La definizione e la soluzione di: L auto degli yankee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAR

Curiosità : L auto degli yankee

Il nome "Daddy Yankee", che deriva da un'espressione dello slang portoricano che significa "papà", ha una forte assonanza con "yankee" inteso come "statunitense" ... Significato car

car pool ‹kàa pùul› locuz. ingl. propr. «consorzio (pool) riguardante un’automobile (car)» (pl. car pools ‹kàa pùul?›), usata in ital. come s. m. – Insieme di persone che si accordano per compiere insieme, con una sola automobile, uno stesso sleeping car 'sli:pi? k?:, it. zlipin'kar locuz. ingl. comp. di sleeping, sost. verbale di to sleep 'dormire', e car 'carrozza, vagone', usata in ital. come s. m. - ferr. vagone ferroviario fornito di letti vagone o carrozza letto, wagon-lit. ? cuccetta. Definizione Treccani

