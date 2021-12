La definizione e la soluzione di: Attuale, aggiornato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MODERNO

Curiosità : Attuale, aggiornato

modèrno agg. e s. m. dal lat. tardo modernus, der. dell’avv. modo «or ora, recentemente». poeti, gli scrittori, gli artisti, i pensatori m., ecc.). 3. Come s. m. pl., i moderni, gli uomini (o gli scrittori, gli artisti) del nostro tempo, delle più recenti generazioni, o CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA moderno mo'd?rno dal lat. tardo modernus, der. dell'avv. modo 'or ora, recentemente'. - ¦ agg. 1. a. che appartiene o si riferisce al nostro tempo , inattuale, passato, sorpassato, superato. ¦ s. m. 1. al plur., gli uomini dell'età moderna antichi. 2. solo al sing. estens. tutto ciò che esprime gli aspetti, le Definizione Treccani

