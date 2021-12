La definizione e la soluzione di: Attrezzi del mestiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FERRI

Curiosità : Attrezzi del mestiere

popolazioni insediate presso laghi, mari o fiumi, consistente nella cattura del pesce utilizzando strumenti e tecniche di vario tipo da parte dei pescatori ... Significato ferri

fèrri- tratto da ferrico. – Primo elemento di nomi composti della terminologia chimica, nei quali indica la presenza di ferro trivalente. ferro 'f?r:o s. m. lat. ferrum. - 1. a. chim. metallo di colore bianco argenteo, lucente, duttile e malleabile, ossidabile con di carne o pesce cotti su griglia alla griglia, allo spiedo, arrostito, grigliato. ? pugno di ferro 1. arma costituita da anelli metallici in cui si infilano le dita strette Definizione Treccani

