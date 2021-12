La definizione e la soluzione di: Attrezzi agricoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARATRI

Curiosità : Attrezzi agricoli

Gli attrezzi agricoli sono strumenti di lavoro in agricoltura, di fondamentale importanza nell'attività umana. Si dividono in attrezzi manuali e meccanici ... Significato aratri

stégola (o stévola) s. f. da una voce osco-umbra *steva, corrispondente lat. stiva «vomere». – In alcune macchine agricole automotrici (motocoltivatori, ecc.) e operatrici (aratri, seminatrici), ciascuno dei due bracci di ferro (talora anche uno solo stegola 'stegola o stevola s. f. da una voce osco-umbra ?steva, corrispondente al lat. stiva 'vomere'. - tecn., agr. in alcune macchine agricole automotrici motocoltivatori, ecc. e operatrici aratri, seminatrici, ciascuno dei due bracci di ferro, fissi o mobili, che permettono la guida da parte del conduttore che procede a piedi stiva. Definizione Treccani

