La definizione e la soluzione di: Un attrazione che non manca nei luna park. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate

Soluzione 7 lettere : GIOSTRA

Sicilia, in una casa di riposo chiamata Reuma Park. Questo luogo è costituito da un vero e proprio luna park in cui le giostre sono a disposizione degli ... Significato giostra

giòstra (ant. anche giòsta) s. f. dal fr. ant. joste, provenz. in espressioni esclam.: è una g.!, è stata una g.!; che giostra!; è la solita giostra! ? Dim. giostrina, giostra per bambini (v. sopra, il sign. 4), con cavallini, seggiolini, ecc CATEGORIA: MILITARIA giostra 'd??stra s. f. dal fr. ant. joste, provenz. josta, der. di jostar 'giostrare'. - 1. stor. nel medioevo, nome di vari esercizi cavallereschi e, in partic., . tenzone, torneo, fra due cavalieri duello. ? Espressioni: giostra del Saracino rievocazione in costume di una giostra medievale ad Arezzo quintana. 2. estens., non com Definizione Treccani

