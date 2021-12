La definizione e la soluzione di: Attrae l acquirente dei saldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCONTO

Curiosità : Attrae l acquirente dei saldi

Significato sconto

scónto s. m. der. di scontare. – 1. L’operazione di scontare, estinzione : le invio la somma di tremila euro a s. del mio debito; la locuz. a sconto è usata anche in senso fig., a espiazione del male commesso: devi accettare con rassegnazione le attuali s. m. der. di scontare. - 1. econ. pagamento totale di un debito: le invio la somma di seimila euro a s. del mio debito estinzione, saldo. 2. comm. diminuzione del prezzo di vendita di una merce: fare un piccolo s.; praticare il 10% di s. ribasso, riduzione. aumento, maggiorazione Definizione Treccani

