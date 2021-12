La definizione e la soluzione di: Si attendono a fine stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALDI

Curiosità : Si attendono a fine stagione

quinta stagione di Desperate Housewives è stata trasmessa dal 28 settembre 2008 al 17 maggio 2009, sul canale ABC. In Italia, la quinta stagione viene ... Significato saldi

Neologismi (2008) popolo dei saldi loc. s.le m. Coloro che aspettano i saldi di fine p. 47, Cronaca di Milano) • Compra articoli di abbigliamento l’80,5 per cento del popolo dei saldi nel Mezzogiorno. La percentuale scende al 75,8 per cento nel Centro e al 63,1 per nervo 'n?rvo s. m. lat. nervus gr. ne^uron 'tendine, muscolo; forza, vigore' e nel lat. mediev. 'nervo' come filamento nervoso. - 1. anat. elemento costitutivo un attacco di nervi ? ?; avere i nervi a pezzi ? ?; avere i nervi d'acciaio o saldi ? ?; calmare o distendere i nervi ? ?; fam., dare ai o sui nervi a qualcuno ? ?; malato Definizione Treccani

