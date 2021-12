La definizione e la soluzione di: Vi si attaccano le redini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MORSO

Curiosità : Vi si attaccano le redini

sella, le staffe, la testiera, la cavezza, le redini, il morso, le imbragature, le martingale e i pettorali sono tutti finimenti. Le selle sono le sedute ... Significato morso

mòrso2 s. m. lat. morsus -us, der. di mordere o anche solo per produrvi un’incisione. Dell’uomo: dare un m. a una mela; mangiare a morsi un pezzo di formaggio; ant., dar di m. a (o in) qualche cosa, addentarla forte (fig., dar morso 'm?rso s. m. lat. morsus -us, der. di mordere 'mordere'. - 1. a. lesione prodotta mordendo: un m. di cane morsicatura, merid. mozzico. b. lesione che si stacca o si può staccare con un morso: ne ho mangiato solo un m. boccata, m. freno. ? Espressioni: fig., mettere il morso a qualcuno asservire ø, assoggettare ø Definizione Treccani

