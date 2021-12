La definizione e la soluzione di: L attacca il litigioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRIGA

Curiosità : L attacca il litigioso

molte di quelle minori tra il 28 luglio 1914 e l'11 novembre 1918. Chiamata inizialmente dai contemporanei "guerra europea", con il coinvolgimento successivo ... Significato briga

briga s. f. etimo incerto. – 1. a. Noia, fastidio, molestia: d’informarsi come stavo. 2. Contrasto, contesa: avere briga con qualcuno; attaccare briga, venire a questione, a lite; accattare, cercar brighe, andare in cerca di liti. 3. letter briga s. f. etimo incerto. - 1. affare molesto e noioso, faccenda intricata e sim. bega, fastidio, grana, grattacapo, impiccio, molestia, noia, preoccupazione, problema, impelagarsi, mettersi nei guai. cavarsela, scamparla, non com. scapolarla; darsi o prendersi la briga assumersi il compito di fare qualcosa, con la prep. di: prendersi la b Definizione Treccani

