La definizione e la soluzione di: Assicurare con impegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GARANTIRE

Curiosità : Assicurare con impegno

concluso, devono mantenere comportamenti coerenti con gli impegni assunti. Il problema di assicurare tale coerenza (enforcement) è in parte risolto dal ... Significato garantire

garantire (raro garentire) v. tr. dal fr. garantir; v. sign. di proteggere, salvaguardare: g. da un inganno, da un’offesa; il diritto d’asilo garantiva chi si fosse rifugiato in un luogo sacro dalla vendetta privata e anche dall’azione garantire dal fr. garantir, der. di garant 'garante' io garantisco, tu garantisci, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. dare la propria garanzia per l'adempimento di un'obbligazione ? assicurare, consentire, permettere. b. ribadire la verità di quanto si afferma: ti garantisco che le cose stanno proprio così assicurare, certificare, dare per certo, fam Definizione Treccani

