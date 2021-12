La definizione e la soluzione di: L aspetto che è visibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESTERIORE

Curiosità : L aspetto che e visibile

maggiore area visibile. Se la trasmissione è in 16:9, l'immagine non viene ritagliata ma degli appositi segnali (flag) indicano al ricevitore che, a seconda ... Significato esteriore

esterióre agg. dal lat. exterior -oris, compar. di exter sostantivato, l’e., le apparenze: badare all’e., giudicare dall’esteriore; lo stesso che esteriorità. ? Avv. esteriorménte, nella parte esterna di un oggetto, di un edificio, ecc esteriore este'rjore dal lat. exterior -oris, compar. di exter o exterus 'che sta fuori', trattato anche in ital. come compar. di esterno. - ¦ agg. 1. che è o appare vero, detto di atteggiamento, sentimento e sim.: impressione e. e ? ESTERNO agg. 3. ¦ s. m., solo al sing. ciò che appare: giudicare dall'e. e ? ESTERIORITÀ. Definizione Treccani

