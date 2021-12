La definizione e la soluzione di: Ascolta per poi riferire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SPIA

Curiosità : Ascolta per poi riferire

Attraverso uno smartphone voleva registrare le conversazioni dell'incontro per riferire poi tutto a Sangueblù. Tuttavia viene tradito e ucciso da 'o Golia. Viene ... Significato spia

spia s. f. dal got. *spaíha; v. spiare. – 1. presente disvia, In voi è la cagione, in voi si cheggia; E io te ne sarò or vera spia (Dante), te lo rivelerò, te lo dimostrerò. b. Chi esercita lo spionaggio a favore di uno stato spia s. f. dal got. ?spaiha. - 1. a. chi cerca di venire in possesso di notizie riguardanti altre persone allo scopo di riferirle a chi possa valersene durante la seconda guerra mondiale agente segreto, scherz. 007. ? Espressioni: fare la spia riferire a superiori o ad autorità ciò che altri vorrebbe tenere nascosto gerg Definizione Treccani

Altre definizioni con ascolta; riferire; Un ascolta tore... anche giudiziario; Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe; 3: per ascolta re musica; Molti la ascolta no con gli smartphone; riferire le vicende; riferire testualmente; Cerca nelle Definizioni