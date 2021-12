La definizione e la soluzione di: L articolo per altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GLI

Curiosità : L articolo per altri

gli1 art. determ. m. pl. lat. illi, nomin. pl. di ille «egli». – È la forma plur. dell’articolo, corrispondente al sing. lo e con gli usi di questo (v. lo1 e articolo); si può elidere solo dinanzi a iniziale i: gl’individui. occhio '?k:jo s. m. lat. oculus. - 1. anat. a. organo di senso atto a ricevere gli stimoli luminosi e a trasmetterli ai centri nervosi dando origine d'una persona in modo ch'essa possa vedere, con la prep. di: cose che avvengono sotto gli o. di tutti davanti a, con uso assol. alla luce del sole. 3. fig. a. capacità Definizione Treccani

