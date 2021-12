La definizione e la soluzione di: È armato nell edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CEMENTO

Curiosità : e armato nell edilizia

n. 72 Cantiere Edilizia Costo di costruzione Intervento edilizio Materiale da costruzione Materiale nanostrutturato per l'edilizia Scienza delle costruzioni ... Significato cemento

ceménto s. m. lat. caementum, in origine «rottame (da impastare con calce)», poi «materia cementante, sorta di calcestruzzo», , c. ad alta resistenza, c. bianco, c. a presa rapida, ecc.), o sostanze in qualche modo cementanti (per es. il c. bituminoso), o materiali che hanno tra i loro costituenti un CATEGORIA: ANATOMIA t?e'mento s. m. lat. caementum, in origine 'rottame da impastare con calce', poi 'materia cementante', der. di caedere 'tagliare, spezzare'. - 1. edil. sostanza polverulenta che, impastata con acqua, si rapprende, legando tra loro materiali litoidi fibrocemento. ? calce, calcestruzzo Definizione Treccani

Altre definizioni con armato; nell; edilizia; Un antico armato re; Fu un famoso armato re greco | Venerdì 26 novembre 2021; Un soldato armato di frecce; Ladro... armato ; Mancano nell e macchine fotografiche digitali; Negli aeroporti snell isce la consegna dei bagagli; Il campanell o del cavallo; Una squisitezza prodotta nell Italia centro-meridionale; Materia plastica per l edilizia ; In edilizia , quello del cassone è di lamiera; I parallelepipedi usati nell'edilizia ; Operaio non qualificato nell'edilizia ; Cerca nelle Definizioni