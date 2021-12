La definizione e la soluzione di: L arma che si tende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARCO

Curiosità : L arma che si tende

Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio ... Significato arco

arco s. m. lat. arcus -us (pl. archi; ant. anche ; a. di parabola; descrivere un a. col compasso. 6. estens. Qualsiasi cosa che ha forma d’arco, che è fatta cioè a linea curva: l’a. delle sopracciglia; l’a. della schiena; letter CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA arco s. m. lat. arcus -us pl. archi; ant. anche le àrcora. - 1. arm., sport. arma con cui si scagliano frecce. ? balestra. 2. mus. arnese per suonare strumenti a corda archetto. 3. archit. struttura ad asse curvilineo ? arcata, volta. 4. estens. andamento curvilineo di Definizione Treccani

