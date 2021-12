La definizione e la soluzione di: L argomento dei libri per gli appassionati di cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GASTRONOMIA

Curiosità : L argomento dei libri per gli appassionati di cucina

di appassionati non solo di manga, anime, e altri prodotti ad essi correlati ma di diversi argomenti. Infatti, esistono anche i ?????(appassionati di ... Significato gastronomia

gastronomìa s. f. dal fr. gastronomie, che è dal gr. ?ast????µ?a (comp. di ?ast delle regole e delle usanze relative alla preparazione dei cibi; arte della cucina. Il termine è usato anche come insegna di esercizî pubblici forniti di specialità gastronomiche. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE gastrono'mia s. f. dal fr. gastronomie, dal gr. gastronomía, comp. di gast?r -trós 'stomaco' e -nomía '-nomia'. - 1. arte della preparazione dei cibi cucina, non com. culinaria. 2. locale in cui è possibile consumare, in genere in piedi, un rapido pasto disus. luncheonette CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

