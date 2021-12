La definizione e la soluzione di: Ardente come certi applausi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALOROSO

Curiosità : Ardente come certi applausi

spalla e la graticola ardente di fronte.[senza fonte] Il prefazio della mensa XII del Sacramentario leoniano lo presenta come civis romano. Paolo Toschi ... Significato caloroso

caloróso agg. der. di calore. – 1. Che produce calore: fiamma c., esuberante nelle manifestazioni di cordialità e d’affetto. 2. Fatto con calore o pieno di calore; vivace, espansivo, ardente: discussione c.; un c. abbraccio; c. accoglienze; c caloroso kalo'roso agg. der. di calore. - 1. a. di cibo, bevanda, che produce calore riscaldante. ? piccante. refrigerante, rinfrescante. b. freddo, gelido. ? equilibrato, pacato, posato, quieto, tranquillo. b. fatto con calore o pieno di calore: un c. abbraccio affettuoso, animato, caldo, cordiale, fervido, sentito Definizione Treccani

