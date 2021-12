La definizione e la soluzione di: L arcobaleno... nell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Curiosità : L arcobaleno... nell occhio

stai cercando altri significati, vedi Arcobaleno (disambigua). In fisica dell'atmosfera e meteorologia l'arcobaleno è un fenomeno ottico atmosferico che ... Significato iride

ìride s. f. dal lat. iris -is o -idis, gr. ???? -?d??, col sign. fondamentale di «arcobaleno» da cui gli altri s’erano svolti per estens.; il greco aveva, oltre al 1°, i sign. 2, 4 a e 5, che erano noti anche al latino, tranne il 2. – 1. Nome con cui è spesso designato l’arcobaleno (non però nel CATEGORIA: ANATOMIA iride 'iride s. f. dal lat. iris -is o -idis, gr. íris -idos 'arcobaleno'. - 1. fenomeno di ottica atmosferica che si presenta come una serie di archi colorati circolari concentrici arcobaleno. 2. bot. specie di piante erbacee appartenenti al genere Iris ? IRIS². 3. miner. varietà Definizione Treccani

