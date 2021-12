La definizione e la soluzione di: — Arbor, importante centro del Michigan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ANN

Curiosità : — Arbor, importante centro del Michigan

Significato ann

Neologismi (2008) pluridivorziato s. m. e agg. Chi o che ha divorziato più volte. secolo, tra balli, canti e bevute, con la pluridivorziata madre dell’anfitrione ( Lesley Ann Warren ) che dà scandalo, tensioni snervanti e la decisione di rispondere alle minacce Definizione Treccani

Altre definizioni con arbor; importante; centro; michigan; La zona della Sardegna con arbor ea; Harbor : venne bombardata nel dicembre 1941; La provincia di arbor ea; Cè anche l’“arbor escens”; importante città portuale libica; Lo è un monte... molto importante ; Ha la parte più importante ; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Una squisitezza prodotta nell Italia centro -meridionale; Smarrire... in centro ; Piazza romana con al centro la Fontana del Tritone; Un centro campista come Gabriele Oriali; Confina a nord col michigan e a sud con l'Illinois; Regione americana con Ohio, Iowa e michigan ing; Confina con il michigan ; Arbor, città nel michigan ; Cerca nelle Definizioni