La definizione e la soluzione di: La aprono le grandi ditte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FILIALE

Curiosità : La aprono le grandi ditte

automobilistico, fluviale e marittimo: per questo, si suole dire che dalla città si aprono “le Porte del Caucaso”. Importante polo scientifico e culturale, è sede di ... Significato filiale

filiale (meno com. figliale, e quasi esclusivam. nel sign. 1) agg. e s. f. dal lat. tardo filialis. ; abbazia f., quella fondata, popolandola con proprî monaci, da un’abbazia madre, a cui la filiale rimane legata da un rapporto di dipendenza, più o meno stretto. b. Come s. f filiale dal lat. tardo filialis. - ¦ agg. di figlio, da figlio: amore f. ? *genitoriale, *materno, *paterno. ¦ s. f. comm. sede secondaria di un'impresa succursale, di banca agenzia. Definizione Treccani

Altre definizioni con aprono; grandi; ditte; Si aprono per arieggiare casa... o sul computer; L aprono i ministri dimettendosi; Si aprono per poco; aprono le ostilità; Lo è l aria in grandi altitudini; Sono grandi in un quadro di Paul Cézanne del 1898; Un grandi oso Parco di Torino; grandi edifici cittadini; I padroni delle ditte ; ditte , case commerciali; Le ditte che concorrono all'appalto; Cerca nelle Definizioni