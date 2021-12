La definizione e la soluzione di: Apre tutte le porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORO

Curiosità : Apre tutte le porte

l'automobile si trovi dietro una data porta è identica per tutte le porte; Il giocatore sceglie una delle porte; il suo contenuto non è rivelato; Il conduttore sa ... Significato oro

òro-1 dal lat. os oris «bocca». – Primo elemento di alcune parole composte, con sign. equivalente all’agg. rispetto al secondo elemento (per es., orofaringe) o essere a questo giustapposto (per es., asse oro-aborale, l’asse che va dal polo dove si apre la bocca al polo aborale). oro '?ro lat. aurum. - ¦ s. m. 1. chim. elemento chimico, metallo nobile, di colore giallo lucente, duttile e malleabile, usato come mezzo di scambio e, in lega vendere, comprare a peso d'o. a caro prezzo. fam. per quattro soldi; d'oro 1. che è fatto di oro: collana, medaglia d'o. lett. aureo. ? dorato. 2. fig. di cosa o di Definizione Treccani

