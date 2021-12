La definizione e la soluzione di: L apprezza il palato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAPORE

Curiosità : L apprezza il palato

dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato molle. Queste due porzioni normalmente sono scarsamente distinguibili alla vista, anche se il palato molle ... Significato sapore

sapóre (ant. o dial. savóre) s. m. lat. sapor -oris, der. di sapere ; è l’imprevisto che dà s. alla vita. 3. In senso concr.: a. Al plur. sapori (o più comunem. odori), nell’uso region., nome generico delle erbe aromatiche che si usano aggiungere CATEGORIA: ALIMENTAZIONE sa'pore ant. o dial. savore s. m. lat. sapor -oris, der. di sapere 'avere sapore'. - 1. proprietà delle sostanze di suscitare sensazioni gustative: non aver s.; s. dolce, amaro, salato gusto. 2. fig. a. modo con cui si esprime un particolare sentimento o atteggiamento: le sue parole CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

