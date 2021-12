La definizione e la soluzione di: Antica Casa torinese d auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCAT

Curiosità : Antica Casa torinese d auto

Il territorio di Cesana Torinese è ricco di laghi, il più grande dei quali è il Lago Nero. Nel comune di Cesana Torinese si ...

scat ‹skät› s. ingl. prob. dal v. (to) scatter «sparpagliare, frammentare», usato in ital. al masch. o in funzione appositiva. – Tipica forma jazzistica di canto, in cui alle parole del motivo il cantante sostituisce, spesso improvvisando, sillabe per lo più prive di senso, o suoni onomatopeici a musica. Finestra di approfondimento Tipi, stili, forme e generi - 1. Belcanto; canto fermo, ?gurato, gregoriano; colonna sonora; jingle; musica a cappella, a programma, classica, colta, corale, da o suono ?lato; mezza voce; passaggio di registro; picchettato; portamento; registro; scat; stecca; stonatura; tessitura; vocalizzo; voce di gola, di petto, di testa, immascherata Definizione Treccani

