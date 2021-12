La definizione e la soluzione di: Un animale come la capra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVINO

Curiosità : Un animale come la capra

La capra domestica (Capra hircus Linnaeus, 1758 o, per alcuni autori, Capra aegagrus hircus) è il discendente addomesticato dell'egagro (Capra aegagrus) ... Significato ovino

ovino1 agg. e s. m. dal lat. tardo ovinus, der. di ovis «pecora». – Di pecora, delle pecore: carne o.; bestiame o.; animali o., i mammiferi appartenenti al genere Ovis, più comunem. indicati col sost. ovini (v.). ovino agg. dal lat. tardo ovinus, der. di ovis 'pecora'. - di pecora, delle pecore: carne o. non com. pecorino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

