La definizione e la soluzione di: Angusti passaggi sotterranei.

Soluzione 8 lettere : CUNICOLI

Curiosità : Angusti passaggi sotterranei

tra le stazioni di Repubblica e Porta Romana, per consentire il passaggio sotto le anguste strade del centro senza interferire con gli edifici. Lungo questa ... Significato cunicoli

Neologismi (2008) georadar s. m. inv. Radar sensibile alle onde elettromagnetiche riflesse l’interrogatorio ha descritto con dovizia di particolari il vasto e intricato dedalo di cunicoli che da quello stabile si dipana per centinaia di metri sotto la zona del Gianicolo Definizione Treccani

