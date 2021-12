La definizione e la soluzione di: Anelli in cui girano i perni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RALLE

Curiosità : Anelli in cui girano i perni

I set sono spesso caratterizzati dalla presenza di pezzi speciali, come ruote dentate, assi, parti pneumatiche, motori elettrici, ingranaggi, perni ma ... Significato ralle

Definizione Treccani

